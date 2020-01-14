Злоумышленник выхватил из рук пенсионерки сумку с личными вещами, после чего побежал в неизвестном направлении...

«В полицию поступило сообщение об уличном грабеже. 64-летняя пенсионерка рассказала, что у дома на улице Шолохова неизвестный мужчина неожиданно выхватил у нее из рук сумку, в которой находились документы, денежные средства и личные вещи, после чего побежал в неизвестном направлении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Происходящее заметил 33-летний мужчина. Мгновенно сориентировавшись, он догнал и остановил злоумышленника, удерживая его до приезда сотрудников полиции.Дознанием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении 20-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Руководство Управления благодарит гражданина за инициативные, смелые и решительные действия, благодаря которым грабеж был предотвращен. Похищенная сумка со всем содержимым возвращена пенсионерке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93