14.01.2020

2020-01-14 13:30:03

Неизвестный разбился насмерть, упав с высоты во Владимире

Ужасное фото с улицы Нижняя Дуброва выложили в соцсети очевидцы.

По их словам в паблике "Подслушано во Владимире" несчастье произошло около 13.00 по адресу Верхняя Дуброва, 226.

Предполагают, что это могло быть самоубийство. Но официальной информации даже о личности погибшего пока нет.