Накануне стали известны номинаты на главную кинопремию мира. Американская академия кинематографических искусств и наук выдвинула девять фильмов.
Накануне стали известны номинаты на главную кинопремию мира. Американская академия кинематографических искусств и наук выдвинула девять фильмов.
Одной из ключевых категорий стала – "За лучшую режиссуру". В ней представлены пятеро, причем исключительно мужчины.
Актриса Исса Рэй, объявляя имена, первая обратила на это внимание. "Поздравляю этих мужчин", – недовольно заявила она.
Это высказывание привлекло внимание пользователей социальных сетей. Фолловеры тут же обнаружены, что и в остальных номинациях почти нет женщин. Кроме того, среди представленных почти нет темнокожих, сообщает .