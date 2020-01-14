Накануне стали известны номинаты на главную кинопремию мира. Американская академия кинематографических искусств и наук выдвинула девять фильмов.

Накануне стали известны номинаты на главную кинопремию мира. Американская академия кинематографических искусств и наук выдвинула девять фильмов.Одной из ключевых категорий стала – "За лучшую режиссуру". В ней представлены пятеро, причем исключительно мужчины.Актриса Исса Рэй, объявляя имена, первая обратила на это внимание. "Поздравляю этих мужчин", – недовольно заявила она.Это высказывание привлекло внимание пользователей социальных сетей. Фолловеры тут же обнаружены, что и в остальных номинациях почти нет женщин. Кроме того, среди представленных почти нет темнокожих, сообщает .