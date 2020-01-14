Столичная мэрия выкупила компанию, которая собиралась превратить старинный особняк Булошникова в центре Москвы в элитный апарт-отель. Купеческий дом на Большой Никитской давно стал объектом непримиримых споров между застройщиком и местными жителями.

Столичная мэрия выкупила компанию, которая собиралась превратить старинный особняк Булошникова в центре Москвы в элитный апарт-отель. Купеческий дом на Большой Никитской давно стал объектом непримиримых споров между застройщиком и местными жителями.Спустя год после начала борьбы за сохранение дома купца Булошникова градозащитники могут праздновать победу. Историческое здание в 500 метрах от Кремля, которому грозил снос, по сообщениям СМИ, выкуплено вместе с фирмой-владельцем структурами департамента имущества Москвы."Хочется верить, что это вот форма для того чтобы этот проект отменить. — То есть он еще не отменен, что ли? — Ну сам по себе проект никто не объявлял, что не будет реконструкции", — говорит Константин Михайлов, москвовед, историк архитектуры.Застройщик собирался протащить через общественные слушания возведение на месте элегантного купеческого особняка ХIХ века в стиле классицизма — аппарт-отеля."Происходит бандитизм — это моя личная точка зрения", — заявил тогда Михаил Ширвиндт, актер и телеведущий.Активисты спасали от варварской застройки одну из самых красивых улиц столицы — Большую Никитскую."Технически дом надо было снести, да и надо было сделать совершенно другую этажерку. Мы бы эту улицу. конечно. не узнали. То есть, мы привыкли, наш глаз считывал каждый элемент этого замечательного памятника, а улицу я по-другому назвать не могу", — сообщил Борис Уборевич-Боровский, архитектор."Историко-градостроительное наследие — это в самом буквальном смысле национальный ресурс, который в отличие от газа, нефти, леса и прочих природных богатств при определенных условиях может быть вечным. Вы попробуйте хоть мизинцем притронуться в Италии хоть к какому-нибудь кирпичику или хоть к какой-нибудь старой двери!" – поведал Никита Шангин, почетный архитектор России, профессор МАРХИ.Кроме того, недавно в 1995 году, дом купца Булошникова уже был полностью отреставрирован, но это как-то исчезло из документов."Явный совершенно был подлог, посчитали официально дом 1995 года постройкой. На самом деле, этот дом ХIХ века", — подчеркнул Шангин."Он вообще достоин стать памятником7 — Я считаю. что да. — По каким параметрам? — По тому что он сохранил, хотя и в редакции конца ХIХ века, свой фасад, архитектурный строй", — пояснил Константинов.По распоряжению мэра Москвы Собянина проект реконструкции был отправлен на повторную экспертизу.В ожидании решения своей судьбы дом Булошникова похоже, пока пустует. Что здесь будет потом — элитные квартиры, офисы или апартаменты — пока неизвестно.Во времена моей студенческой юности за этой дверью располагалась знаменитая пельменная на Герцена, как тогда называлась Большая Никитская улица.Заявка о наделении дома Булошникова охранным статусом памятника архитектуры пока находится на рассмотрении в Мосгорнаследии.