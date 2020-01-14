В подмосковном Дмитрове несколько автовладельцев пострадали от рук воров. Так, о преступлении первым заявил гражданин Владислав Аникушин, который оставил Porsche Cayenne на общественной парковке ..

В подмосковном Дмитрове несколько автовладельцев пострадали от рук воров. Так, о преступлении первым заявил гражданин Владислав Аникушин, который оставил Porsche Cayenne на общественной парковке недалеко от своего дома. Уже утром мужчина заметил, что кто-то снял с его машины зеркала."По факту пропажи обратился в полицию. Оказалось, помимо меня пострадало еще несколько владельцев иномарок, порядка четырех человек", – цитирует потерпевшего . Эксперты рекомендуют в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию. Уточняется, что совершенное преступление подпадает "Кража".