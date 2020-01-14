Основная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём

Во Владимирской области Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту гибели двух жителей на пожаре в деревне Дворики Камешковского района. Основная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём.После тушения пожара спасатели обнаружили в доме тела 29-летнего мужчины и 40-летней женщины. Дознавателям удалось установить, что погибшие проживали в доме знакомого за символическую плату в тысячу рублей в год. Денег на нормальное жильё у них не было, так как оба не работали, выпивали и жили лишь на пособие по инвалидности мужа.В доме, находившемся в аварийном состоянии, не было электричества и сожители были вынуждены пользоваться свечами. Неосторожное обращение с огнём могло послужить причиной пожара. Сотрудники МЧС ранее неоднократно предупреждали жителей о соблюдении правил пожарной безопасности.