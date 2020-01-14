В полицию поступило сообщение о том, что в здании аэропорта Уфа заложена бомба. По данным издания , информация оказалась ложной. Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с ..

В полицию поступило сообщение о том, что в здании аэропорта "Уфа" заложена бомба. По данным издания, информация оказалась ложной."Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминала. Звонок оказался ложным. Личность установлена, звонившая задержана", – рассказали в правоохранительных органах. Стоит отметить, что аэропорт "Уфа" входит в десятку ведущих аэропортов России.