Представитель режиссера Сергея Соловьева прокомментировал известие о госпитализации. По его словам, информация об ухудшении самочувствия кинодеятеля не соответствует действительности. ..

Представитель режиссера Сергея Соловьева прокомментировал известие о госпитализации. По его словам, информация об ухудшении самочувствия кинодеятеля не соответствует действительности. "Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально все с ним", – заявил он в интервью телеканалу "".Напомним, утром 14 января некоторые СМИ сообщили о том, что Сергей Соловьев был экстренно доставлен в больницу. Режиссер пожаловался на сильную боль в левой голени, сообщает . Медики якобы диагностировали у него инфильтрат нижних конечностей – скопление в тканях организма клеточных элементов.Сергей Соловьев приобрел известность благодаря работе над фильмом "Асса". В 1970-х годах он был лауреатом премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Он также снял картины "Дом под звездным небом" и "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", передает .