Купить коньяк в следующем году в нашей стране может стать непросто. Дело в нововведениях, которые планируется ввести.

Купить коньяк вследующем году в нашей стране может стать непросто. Дело в нововведениях,которые планируется ввести.В следующем году из магазинов может исчезнуть любимый многимиспиртной напиток. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономическогосоюза о безопасности алкогольной продукции, у него появится новоеопределение."Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллятавинного для бренди (коньяк)“", – цитирует сообщение рабочей группы приРосалкогольрегулировании .Замечания были направлены в Минфин России.Материал дополняется