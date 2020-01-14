Купить коньяк в
следующем году в нашей стране может стать непросто. Дело в нововведениях,
которые планируется ввести.
Купить коньяк в
следующем году в нашей стране может стать непросто. Дело в нововведениях,
которые планируется ввести.
В следующем году из магазинов может исчезнуть любимый многими
спиртной напиток. Согласно новому техрегламенту Евразийского экономического
союза о безопасности алкогольной продукции, у него появится новое
определение.
"Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллята
винного для бренди (коньяк)“", – цитирует сообщение рабочей группы при
Росалкогольрегулировании .
Замечания были направлены в Минфин России.
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