Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем Сент-Луис Блюз – Анахайм Дакс. Хозяева площадки выиграли с результатом 4:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Сент-Луис Блюз" – "Анахайм Дакс". Хозяева площадки выиграли с результатом 4:1.Первый период завершился со счетом 1:1. Но во второй 20-минутке обладатель Кубка Стэнли вышел вперед и развил успех. В третьем периоде "блюзмены" закрепили победу точным броском Ивана Барбашева – 4:1.Этот гол стал российского нападающего седьмым в 45 встречах. Также на счету Ивана 13 точных передач.