Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство Тасним.

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил Касема Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство "Тасним". Убийство видного генерала Корпуса стражей исламской революции, совершенное по приказу Дональда Трампа, обострило ситуацию в регионе. Иран внес Пентагон в список террористических организаций. Тем временем, жители Тегерана и других городов снова готовятся выйти на улицы.Лучше оказаться пассажиром того самолёта, чем быть свидетелем этой трагедии. Так звучат извинения главы Корпуса стражей исламской революции за сбитый украинский лайнер. "Мы были в состоянии войны с Америкой, и мы до сих пор в нем находимся. Мы солдаты этой нации и преданы этому народу. Я клянусь всемогущему богу, что хотел бы оказаться в этом самолете, разбиться в нем и сгореть, чтобы не быть свидетелем этого трагического инцидента. Мне никогда не было так стыдно за всю мою жизнь. Никогда. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем", — заявил Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.Акции в память о погибших во время авиакатастрофы проходят по всей стране. А в Тегеране – у британского посольства местные жители потребовали закрытия диппредставительства Соединенного королевства и высылки посла Роберта Макэйра.Дипломата накануне задержали за подстрекательство толпы, через 15 минут – отпустили. Правда, затем вызвали в иранский МИД – чтобы выразить официальный протест. В Тегеране полагают, что ряд западных стран – пытаются управлять антиправительственными митингам извне. По данным иранских СМИ, среди демонстрантов — стали появляться люди с оружием. Эти подозрения косвенно подтверждает и Твиттер главы Белого Дома, в котором Дональд Трамп защищает американскую политику санкций и публикует направленные на иранскую аудиторию твиты на фарси."Советник по национальной безопасности сказал сегодня, что санкции и протесты оказывают давление на Иран и заставляют его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, ведут ли они переговоры. Это зависит от них, но Тегерану нельзя иметь ядерное оружие и убивать своих протестующих", — написал Трамп.Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, комментируя историю с задержанием британского посла, заявили, что речь о нарушении международного права. При этом, обвинения Тегерана — во вмешательстве соединённого королевства во внутренние дела республики — предпочли проигнорировать. Заодно Лондон напомнил о необходимости провести тщательное расследование крушения лайнера. С аналогичным требованием выступил и канадский премьер – Джастин Трюдо. Он отметил, что Оттава будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виноват в крушении самолета.Аналитики, в свою очередь, пишут, что тщательного расследования стоило бы потребовать от Вашингтона, касаемо убийства генерала Сулеймани. Особенно после того, как глава Пентагона признал, что у разведки не было точных данных о готовящихся атаках на американские посольства.Несмотря на то, что прямого вооруженного конфликта между Ираном и США удалось избежать, безопасность региона, по словам эксперта, висит на волоске. В сложившейся ситуации, как полагают в германском МИДе, помочь может Россия, оказав необходимое давление на Иран. Известно, что ситуацию в Исламской Республике – обсудили президенты России и Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Москва и Париж заинтересованы в сохранении совместного всеобъемлющего плана действий. Будущее иранских ядерных соглашений, а также последствия уничтожения украинского Боинга – станут центральными темами заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Встреча пройдёт 20-го января.