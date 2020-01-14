Станция Мордовлаг, поезд остановился, спуская пар. Конвой стоит полукругом перед первым вагоном, лают овчарки на поводках. Командир зачитывает фамилии. Зечки в платках со ступенек выскакивают на платформу и садятся на корточки. Цымбалюк-Романовская, спускаемся.... Села на корточки... – жестко пофантазировал один из комментаторов под публикацией Дни.ру о новых судебных тяжбах бывшей жены Армена Джигарханяна. Шутки-шутками, а в последние дни нападки на киевскую пианистку усилились. Хотя уголовное преследование ей давно не грозит – все новые иски исключительно гражданско-правового характера. И максимум что светит по ним – штраф.

"Станция "Мордовлаг", поезд остановился, спуская пар. Конвой стоит полукругом перед первым вагоном, лают овчарки на поводках. Командир зачитывает фамилии. Зечки в платках со ступенек выскакивают на платформу и садятся на корточки. "Цымбалюк-Романовская, спускаемся.... Села на корточки..." – жестко пофантазировал один из комментаторов под публикацией "Дни.ру" о новых судебных тяжбах бывшей жены Армена Джигарханяна. Шутки-шутками, а в последние дни нападки на киевскую пианистку усилились. Хотя уголовное преследование ей давно не грозит – все новые иски исключительно гражданско-правового характера. И максимум что светит по ним – штраф.В Кунцевский суд Москвы в конце 2019 года было подано два иска по невыполненным кредитным обязательствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Истцы – бизнесмен Юрий Растегин и ООО ПКФ "Орди". Растегин, как писала пресса, в свое время купил квартиру Армена Джигархаяна в Староконюшенном переулке Москвы. Часть средств он якобы перевел на счет актера, а другую отдал наличными.Однако после развода с Виталиной актер неожиданно заявил, что никаких денег не получал. Поэтому предприниматель из гуманных соображений решил заплатить уважаемому артисту еще раз, но уже по всем правилам. Причем тут Цымбалюк-Романовская и куда на самом деле исчезли деньги, и предстоит выяснить..Пока же вскрылись шокирующие данные о киевской пианистке. Если верить данным Федеральной службы судебных приставов и официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, то получается, что родилась не 8 декабря 1979 года, как многие люди думали ранее, а 8 июня 1978-го...8 Дек 2019 в 5:03 PSTВ интернете, кстати, информация разнится. Более того, в декабре 2019-го многие люди и издания поздравляли пианистку с 40-летием, а она с удовольствием благодарила. На деле, как оказывается, ей шел уже 42-й год... Какие еще секреты хранит Виталина Викторовна? Впереди нас ждет много интересного!