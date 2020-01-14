В Новой Москве сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение пропавшего без вести Казакова Игоря Петровича, 1974 года рождения...

В Новой Москве сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение пропавшего без вести Казакова Игоря Петровича, 1974 года рождения, жителя поселения Первомайское, который утром 12 января текущего года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы короткие, русые.Особые приметы: слева на голове шрам, на предплечье левой руки татуировка.Был одет: в джинсы синего цвета, бежевую водолазку, куртку темно-синего цвета, черные ботинки, черную вязаную шапку.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79