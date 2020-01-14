А дома лежало ещё почти 2 кг марихуанны

В Петушинском районе местный 34-летний житель подозревается в незаконном хранении наркотических средств. У него на участке оперативники нашли 9 кустов конопли, сообщает УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года полицейские задержали мужчину в Костерёво, где на его приусадебном участке обнаружили 9 кустов конопли. А в хозяйственной постройке почти 2 кг готовой к употреблению марихуаны. По словам задержанного, травка ему нужна для личного потребления.