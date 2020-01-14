Получить справку об отсутствии судимости можно не только при личном обращении в органы МВД и Многофункциональные центры, но также онлайн на портале «Госуслуги»...

УВД по ВАО напоминает, что получить справку об отсутствии судимости можно не только при личном обращении в органы МВД и Многофункциональные центры, но также онлайн на портале «Госуслуги».Для ее получения нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг, заполнить электронную форму заявления, загрузив скан паспорта гражданина РФ и иных документов. Отправить заявление и ждать результата проверки.В ваш Личный кабинет придет сообщение о приеме заявления подразделением МВД. Оповещение придет более удобным для вас способом, вы можете выбрать уведомление в мобильном приложении или же сообщение на электронную почту.Электронная справка приравнивается к документу на бумажном носителе и предоставляется по месту требования.Такую справку на Госуслугах выдадут в течение 30 дней с момента подачи заявления.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73