Чемпион Испании Барселона сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен. В ночь с понедельника на вторник о перестановке было объявлено официально.

Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен. В ночь с понедельника на вторник о перестановке было объявлено официально.Эрнесто Вальверде оставил свой пост за полгода до завершения контракта. Вальверде проработал с "Барселоной" два с половиной года. За это время он дважды выигрывал с сине-гранатовыми чемпионский титул и по одному разу завоевывал Кубок Испании и Суперкубок страны.Кике Сетьен подписал контракт до мая 2022 года. Главным достижением 61-летнего Сетьена – шестое место с "Бетисом" в сезоне 2017/18 и выход в плей-офф Лиги Европы в прошлом году.