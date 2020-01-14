Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём

Вечером 13 января в деревне Дворики Камешковского района случился пожар в частном жилом доме. Под обломками сгоревшего дома были найдены тела двух погибших, сообщает МЧС России по Владимирской области.Несмотря на слаженную и быструю работу спасателей, дом на площади 80 квадратных метров выгорел почти полностью. На пожаре были найдены тела 29-летнего мужчины и 40-летней женщины. Местные жители утверждают, что они часто выпивали и курили, а муж являлся инвалидом.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Полиция проведёт проверку.