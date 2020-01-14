Несовершеннолетних поставят на учёт, а с их родителями будут работать органы профилактики

В городе Карабаново Владимирской области двое 17-летних подростков подозреваются в серии краж из дачных домов. Из 10 домов они украли имущества на сумму около 100 тысяч рублей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.В октябре-ноябре 2019 сокурсники александровского колледжа похищали вещи из частных домов, хозяева которых ушли на работу или учёбу. Металл сдавали в скупку, остальное оставляли себе, а деньги тратили на личные блага.Несовершеннолетних поставят на учёт, а с их родителями будут работать органы профилактики.