В Прокопьевске
на оживленном перекрестке произошло ДТП с участием легковой иномаркой и грузового автомобиля. Инцидент произошел в полдень.
По данным сайта
, водитель грузовика, выезжая ..
В Прокопьевске
на оживленном перекрестке произошло ДТП с участием легковой иномаркой и грузового автомобиля. Инцидент произошел в полдень.
По данным сайта
, водитель грузовика, выезжая от магазина на оживленный перекресток, не убедился в безопасности маневра и на полном ходу врезался в автомобиль Toyota. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.