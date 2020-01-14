В Прокопьевске на оживленном перекрестке произошло ДТП с участием легковой иномаркой и грузового автомобиля. Инцидент произошел в полдень. По данным сайта , водитель грузовика, выезжая ..

В Прокопьевскена оживленном перекрестке произошло ДТП с участием легковой иномаркой и грузового автомобиля. Инцидент произошел в полдень.По данным сайта, водитель грузовика, выезжая от магазина на оживленный перекресток, не убедился в безопасности маневра и на полном ходу врезался в автомобиль Toyota. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.