В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и административка за пьянство, и ..

В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и "административка" за пьянство, и "уголовка" по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Есть вероятность, что хулиган отделается условным сроком, пишет телеграм-канал "Hue".