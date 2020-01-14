Он проработал более 30 лет в Центральной горбольнице

В Коврове в главном здании горбольницы появилась мемориальная доска заслуженному врачу РФ Евгению Докорину, которую изготовили на заводе имени В.А. Дегтярёва.Евгений Докорин – врач-онколог высшей категории, проработавший более 30 лет в Центральной горбольнице, где за это время провёл более 4 тысяч операций. В 2016 году врачу вручили звание «Почётный гражданин Коврова». 10 января 2019 года Евгений Докорин скончался.