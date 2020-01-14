Схрон оружия обнаружили на востоке Крыма. Личность владельца тайника устанавливается, передает . Пограничники нашли арсенал в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте ..

Схрон оружия обнаружили на востоке Крыма. Личность владельца тайника устанавливается, передает .Пограничники нашли арсенал в заброшенной хозяйственной постройке в населенном пункте Заветное Ленинского района. По данным "", в тайнике хранились около 200 патронов, а также несколько гранат и запалы к ним.Участок рядом с постройкой оцепили для обеспечения безопасности. Обнаруженные в тайнике предметы изъяли правоохранители. Ведется проверка, сообщает телеканал "".