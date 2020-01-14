Посетитель хинкальной на юго-востоке Москвы устроил стрельбу. Противоправное деяние совершил подвыпивший гражданин. По данным телеграм-канала Mash, злоумышленник зашел в забегаловку около ..

Посетитель хинкальной на юго-востоке Москвы устроил стрельбу. Противоправное деяние совершил подвыпивший гражданин.По данным телеграм-канала Mash, злоумышленник зашел в забегаловку около метро "Рязанский проспект", поел на 900 рублей и отказался платить. Официанты пытались получить положенное, но мужчина был настроен негативно, из-за чего завязалась драка. Внезапно дебошир достал пистолет, произвел выстрел в землю, пытался добежать до машины, но был схвачен сотрудниками заведения. Сейчас с хулиганом разбираются полицейские.