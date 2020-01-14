В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу. В ..

В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу.В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранители занимаются поиском преступника. Новость об инциденте вызвала большой ажиотаж в Сети. Пользователи предположили, что Дед Мороз наказал владелицу шубы за плохое поведение в прошлом году, пишет .