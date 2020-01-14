Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Суздале был задержан 53-летний житель Ивановской области, подозреваемый в убийстве знакомого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.2 января подозреваемый гостил у друзей в Суздале, где встретил знакомого, с которым ранее был конфликт. Будучи сильно пьяным, житель Иваново несколько раз ударил неприятеля стеклянной бутылкой по голове, от чего 46-летний мужчина скончался на месте.3 января сожительница погибшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже любимого. Сотрудники уголовного розыска обнаружили тело, а затем и задержали подозреваемого, уроженца Ивановской области.