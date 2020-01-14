Крупное производство поддельного энергетического напитка ликвидировали в Тульской области. Контрафакт выпускали в антисанитарных условиях. На станках работали выходцы из Средней Азии, они находились в стране нелегально, уже принято решение об их выдворении.

Крупное производство поддельного энергетического напитка ликвидировали в Тульской области. Контрафакт выпускали в антисанитарных условиях. На станках работали выходцы из Средней Азии, они находились в стране нелегально, уже принято решение об их выдворении. Получаемый напиток разливали в тару с логотипом известного производителя энергетиков, сообщает телеканал "Россия 24"."На основании собранных материалов Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ. В ходе обыска обнаружены две линии полного цикла. Изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции, а также фурнитура для ее изготовления. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", — сообщила ирина Волк, официальный представитель МВД.