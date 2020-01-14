Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился в больницу, сообщает . Кличко пожаловался ..

Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился в больницу, сообщает "".Кличко пожаловался врачам на боль в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает .Мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, что все встречи отменены. Подробности самочувствия политика не разглашаются, уточняет .