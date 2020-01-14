В понедельник, 13 января, вечером по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которого собеседники обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.

По информации пресс-службы Кремля, в понедельник, 13 января, вечером по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которого собеседники обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.Также российский лидер проинформировал Ангелу Меркель о состоявшейся в Москве встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, передает ТАСС.