14.01.2020

2020-01-14 10:35:03

Во Владимире пожарные тушили частный жилой дом

Пожар в частном жилом доме произошел во Владимире. К счастью, никто не пострадал. Сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в доме №16 по улице Совхозной поступило накануне в 22.24. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек.