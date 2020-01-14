Он был одет в чёрную куртку, водолазку, тельняшку, брюки болотного цвета и тёмно-синие ботинки

Во Владимирской области без вести пропал 38-летний Анатолий Малиев, проживающий в посёлке Малыгино Ковровского района. 25 декабря мужчина сел в свою машину (вишнёвый ВАЗ-2107), уехал и не вернулся.Приметы: рост – 174 см, голубые глаза, тёмно-русые волосы, шрам на левой брови.Был одет в чёрную куртку, водолазку, тельняшку, брюки болотного цвета и тёмно-синие ботинки.Если вам известно, где может находиться Анатолий, позвоните по номерам горячей линии - 8(800)-700-54-52 или 112.