Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт. Авария случилась 13 января в Ульяновской области, сообщает .
Автомобиль, в котором находился музыкант и ..
Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт. Авария случилась 13 января в Ульяновской области, сообщает .
Автомобиль, в котором находился музыкант и его коллега по группе Александр Заякин, занесло на узком участке трассы недалеко от поселка Сурское. Артисты чудом не получили травм, однако машина была серьезно повреждена.
Напомним, группа Animal ДжаZ была основана в 2000 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Музыканты неоднократно выступали на таких крупных фестивалях, как "Нашествие", "Кубана" и "Максидром", передает "".