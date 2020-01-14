Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт. Авария случилась 13 января в Ульяновской области, сообщает . Автомобиль, в котором находился музыкант и ..

Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт. Авария случилась 13 января в Ульяновской области, сообщает .Автомобиль, в котором находился музыкант и его коллега по группе Александр Заякин, занесло на узком участке трассы недалеко от поселка Сурское. Артисты чудом не получили травм, однако машина была серьезно повреждена.Напомним, группа Animal ДжаZ была основана в 2000 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Музыканты неоднократно выступали на таких крупных фестивалях, как "Нашествие", "Кубана" и "Максидром", передает "".