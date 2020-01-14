14.01.2020

2020-01-14 15:00:03

Выяснились новые обстоятельства смертельного ДТП во Владимирской области

Погибший водитель "Лексуса", который в декабре прошлого года стал виновником смертельной аварии у деревни Ручей Ковровского района, был пьян. Об этом сообщает газета "Ковровские Вести". По её информации, на литр крови 59-летнего мужчины приходилось полтора грамма алкоголя. Это ориентировочно полторы бутылки водки. В областном управлении МВД эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, ДТП, которое унесло жизни троих человек, произошло 7 декабря прошлого года. Неадекватный водитель вылетел на встречку и столкнулся сразу с двумя автомобилями - их водители - 28-летний молодой человек и 32-летняя женщина погибли на месте. При этом ранее «Лексус» на скорости снес дорожный знак и врезался в мусорные баки, но поехал дальше - без фар и с разбитым лобовым стеклом.