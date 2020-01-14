Компания Microsoft сообщила, что с 14 января текущего года прекращает техническую поддержку и обновления операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года.

Компания Microsoft сообщила, что с 14 января текущего года прекращает техническую поддержку и обновления операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года.Хотя компьютеры, на которых установлена данная версия операционной системы, будут продолжать функционировать, компания Mocrosoft рекомендовала их пользователям создать резервные копии файлов и фотографий и перейти на использование операционной системы Windows 10, передает ТАСС.По данным аналитиков, по состоянию на конец 2019 года число компьютеров с операционной системой Windows 7 составляло 26,6 процента от общего числа персональных компьютеров.