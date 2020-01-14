Глава Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на представителей спикера ливийской палаты представителей Акилы Салеха. Он, по данным журналистов, также покинул российскую столицу, не поставив свою подпись под соглашением о прекращении огня с Правительством национального согласия.

Глава Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на представителей спикера ливийской палаты представителей Акилы Салеха. Он, по данным журналистов, также покинул российскую столицу, не поставив свою подпись под соглашением о прекращении огня с Правительством национального согласия.Как сообщает телеканал "Россия 24", отъезд произошел на фоне возобновления обстрелов на юге Триполи. В ливийской армии, якобы, заявили о готовности и решимости добиться победы.Режим прекращения огня между Ливийской национальной армией и силами Правительства национального согласия был введен 12 января в рамках предложенной Владимиром Путиным и его турецким коллегой инициативы по урегулированию конфликта в Ливии.