Жители Челябинска перепугались из-за того, что в городе выпал снег зеленого цвета. В министерство экологии региона поступила жалоба на аномалию. Представитель минэкологии Виталий ..

Жители Челябинска перепугались из-за того, что в городе выпал снег зеленого цвета. В министерство экологии региона поступила жалоба на аномалию.Представитель минэкологии Виталий Безруков заявил, что к проблемному месту будет направлена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха. "По предварительным данным, окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых",– цитирует эксперта Ura.ru. По словам Безрукова, угрозы для здоровья эта пыль не представляет.