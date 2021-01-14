Александр Курбатов, в течение последнего месяца исполняющий обязанности главы Петушинского района, сегодня избавился от приставки и.о.
Александр Курбатов, в течение последнего месяца исполняющий обязанности главы Петушинского района,
сегодня избавился от приставки и.о.
Напомним, глава Петушинской администрации Сергей Великоцкий ушел в отставку
по состоянию здоровья 14 декабря прошлого года. Его обязанности до сегодняшнего дня исполнял первый заместитель Александр Курбатов. С 19 декабря конкурсная комиссия принимала заявки на замещение вакантной должности. К конкурсу были допущены два кандидата: Александр Курбатов и Сергей Гуляев. На заседании совета депутатов оба кандидата представили свои программы развития района.
В финале заседания народные избранники единогласно приняли кандидатуру Александра Курбатова на должность район-менеджера.
Фото с сайта администрации Петушинского района.