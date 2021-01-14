Родители пятилетней девочки взыскали компенсацию морального вреда с «Детского сада №19 п.Красногвардейский» во Фрунзенском райсуде Владимира.

Родители пятилетней девочки взыскали компенсацию морального вреда с «Детского сада №19 п.Красногвардейский» во Фрунзенском райсуде Владимира.По их версии, 16 марта прошлого года каталась на качелях, когда один из воспитанников детского сада толкнул девочку, из-за чего она упала на землю. В результате падения ей были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома левого предплечья, ушибы и ссадины тела.По результатам экспертизы, назначенной судом, установлена средняя тяжесть вреда здоровью ребенка. Истцы просили взыскать с ответчика в пользу каждого из троих истцов компенсацию морального вреда в сумме по 200000 руб. В судебном заседании истцы пояснили, что не работают, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком не оформляли.Представитель ответчика - заведующая детским садом возражала. Указала, что халатность в поведении сотрудников детского сада отсутствует. Воспитатель находилась на участке вместе с детьми, смотрела за ними, после произошедшего сразу вызвали фельдшера детского сада, отвели ребенка в группу, оказали первую помощь, вызвали скорую помощь и маму девочки. В больницу скорой помощи воспитатель поехала в машине скорой с девочкой. В настоящее время ребенок снова посещает детский сад. А значит, это было несчастным случаем.Однако суд пришел к выводу, что ответственность за вред, причиненный ребенку должен нести ответчик -МБДОУ «Детский сад №19 п.Красногвардейский». И взыскал в пользу девочки - 50000 руб., в пользу каждого из родителей – по 5000 руб. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета МО Суздальский район в сумме 300 руб.