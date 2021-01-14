Родители отсудили у детского сада в посёлке Красногвардейский Суздальского района компенсацию за перелом руки у ребёнка. Их 5-летняя дочь получила травму на прогулке весной 2020-го года, когда

Родители отсудили у детского сада в посёлке Красногвардейский Суздальского района компенсацию за перелом руки у ребёнка. Их 5-летняя дочь получила травму на прогулке весной 2020-го года, когда каталась на качелях. Как посчитали родители, один из детей толкнул девочку, она упала на землю и сломала руку. Экспертиза установила среднюю тяжесть вреда здоровью ребёнка. По версии истцов,