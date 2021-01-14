× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2021-espch-sdelal-zayavlenie-po-krymu-naxoditsya-v-fakticheskoj-rossijskoj-yurisdikcii.html" target="_blank">ЕСПЧ сделал заявление по Крыму: Находится в фактической российской юрисдикции</a> - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес предварительное решение по жалобе Украины из-за присоединения Крыма к России. В инстанции признали, что полуостров находится в фактической российской юрисдикции.