Мониторинг ситуации ведут 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов учёта интенсивности движения.

В усиленном режиме работают дорожники из ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Коммунальщики занимаются уборкой снега на федеральных трассах Владимирской области.«На расчистку от заносов трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» вышли более 70 комбинированных дорожных машин, грейдеров, тракторов со снегоочистительным оборудованием и погрузчиков. За минувшие сутки для обработки трасс использовано 700 тонн противогололёдных материалов», - пояснили нам в пресс-службе администрации Владимирской области.Мониторинг ситуации ведут 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов учёта интенсивности движения.Телефон круглосуточной диспетчерской связи: 8-800-505-76-52.«Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и прийти на помощь водителям», - уверяют в Белом доме.