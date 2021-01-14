Блогера Алексея Навального планируется задержать в России до решения суда. Об этом на своей официальном сайте сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

Блогера Алексея Навального планируется задержать в России до решения суда. Об этом на своей официальном сайте сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.В ведомстве напомнили, что осужденный Навальный находится на учете, ему назначен испытательный срок на пять лет, затем продленный на год. Блогер обязан являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц.Однако последний год Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию", говорится в ведомства. ФСИН учитывает, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике "Шарите", однако он был выписан 23 сентября.На уведомление о явке 23 октября блогер не ответил, только спустя месяц направил в ведомство сообщение о том, что он проживает в берлинском отеле Hotel Arabel. "Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", – отмечают в УФСИН по Москве."Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", – говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. Последние месяцы скандальный блогер жил в Германии.