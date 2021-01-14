Уже на этой неделе в регион поступит 16800 доз вакцины «Спутник V».

Уже на этой неделе во Владимирскую область поступит 16800 доз вакцины «Спутник V», а до конца января регион получит в общей сложности 52 тысячи. Таким образом, с в 18 января во Владимирской области стартует массовая вакцинация от коронавируса.В поликлиниках Владимира и районах развёрнуто уже девять прививочных пунктов - в ГКБ №5, ЦГБ Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» в Муроме, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Во Владимире записаться на вакцинацию можно через колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других муниципалитетов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства.К 1 февраля появится возможность подачи заявки через госуслуги. Уже сейчас после прохождении вакцинации есть возможность получить сертификат профилактической прививки от Covid-19 через личный кабинет сайта.Напомним, что препарат противопоказан людям с хроническими заболеваниями, беременным или кормящим грудью, а также детям до 18 лет. С момента последней прививки от других болезней должно пройти не менее месяца, а со дня заражения Covid-19 – не менее 6 месяцев, ОРВИ – не менее месяца.Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Вторая часть вводится через 21 день после первой прививки.