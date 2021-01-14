Новость о том, что оппозиционер Алексея Навального возвращается на родину, вызвала неоднозначную реакцию у россиян. Особо эмоционально эту информацию восприняли жители Северного Кавказа, так как ранее политик неоднократно высказывался в адрес кавказцев и не стеснял себя в сепаратистских призывах.

Новость о том, что оппозиционер Алексей Навальный возвращается на родину, вызвала неоднозначную реакцию у россиян. Особо эмоционально эту информацию восприняли жители Северного Кавказа, так как ранее политик неоднократно высказывался в адрес кавказцев и не стеснял себя в сепаратистских призывах. Чем ближе предполагаемая дата возвращения, тем больше возмущения нарастает в соцсетях. Причем с простыми гражданами солидарны политики и общественные деятели Северного Кавказа. Они поделились своим мнением относительно возвращения Алексея Навального с .Магомед Селимханов, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, уверен, что в России опального политика давно забыли.Навальный? Да я вообще забыл про него! Кто о нем вспоминает? Пусть живет себе там, в Европе, наслаждается, получает зарплату от своих начальников. В России он никому не нужен, − полагает депутат.Такого же мнения придерживается Президент федерации бокса Дагестана, депутат городского собрания города Каспийск, руководитель местного отделения партии Справедливая Россия Зайналабид Гаджиев.Для меня, честно говоря, Навальный и вся его команда — клоуны. Я его не уважаю. Он едет сюда, как на работу. Набрать себе баллов. Типа: “Я такой мужчина мужественный”. Якобы не боится ничего. А сам конченный черт. Он не любит кавказцев. Мы его в десять раз, в тысячу раз больше не любим. Навальный интриган. Гораздо лучше он смотрится на Западе, где ему бабки дают. А тут опять приедет, будет смуту в России сеять, баламутить народ и ненужные движения наводить, − считает Зайналабид Гаджиев.Как стало известно ранее, Алексей Навальный объявлен в розыск на территории в России.