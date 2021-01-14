В конкурсе приняли участие 150 конкурсных работ из 114 учреждений уголовно-исполнительной системы.

В конкурсе приняли участие 150 конкурсных работ из 114 учреждений уголовно-исполнительной системы.Творческий репертуар осужденных включал в себя авторские песни, баллады, романсы, песни советских и российских композиторов и поэтов. В этом году финального гала-концерта в связи с противоэпидемическими ограничениями не было. Финалисты определялись рейтинговым голосованием членов жюри по видеозаписям выступлений.В состав жюри Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная» в этом году вошли представители УВСПР ФСИН России, продюсерского центра «Компания Союз Продакшн» и радио «Шансон».Среди них осужденные ИК-6 п.Мелехово, которые исполнили свою в стиле регги. Они также сделали интересный клип, как осужденный мечтает о свободе, о теплых странах.Победители награждены дипломами и памятными подарками.Напомним,«Калина красная» – самая крупная в истории современной России творческая акция, посвященная социальной реабилитации осужденных. Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина Красная» Он проводится ежегодно с 2003 года. Первый этап конкурса состоялся в исправительных колониях и следственных изоляторах по всей стране.