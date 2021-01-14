Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции на следующий день после хищения.

Cледственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении местных жителей 31 и 42 лет. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В конце октября прошлого года инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Газель», в кузове которого обнаружили два велосипеда.Полицейские, знавшие о том, что несколькими часами ранее в полицию поступило сообщение о хищении велосипедов, доставили водителя и пассажира в отдел для уточнения обстоятельств.Водитель автомобиля пояснил, что оказывает услуги такси и транспортные средства перевозил по заказу. Пассажир сознался, что накануне вместе со своим приятелем они вошли в подъезд, сорвали специальные замки и похитили велосипеды, на которых уехали домой, а утром решили их продать. Для транспортировки обратились за услугами грузового такси, которое и было остановлено сотрудниками ДПС.Похищенные велосипеды были изъяты и возвращены законному владельцу.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.