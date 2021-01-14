В рамках традиционной акции полицейские и общественники поздравили воспитанников подшефных учреждений и провели профилактические мероприятия.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции продолжают поздравлять юных жителей Владимирской области с новогодними праздниками.В Суздальском районе полицейские навестили ребят из подшефного детского дома. Учитывая эпидемиологическую обстановку, очная встреча была отменена и полицейские передали подарки для ребят через воспитателей.Вручили новогодние подарки и пожелали радости в новом году ребятам из владимирского социального учреждения сотрудники УМВД России по городу Владимиру. Довольные мальчишки и девчонки, несмотря на юный возраст, пообещали, что обязательно будут примерно вести себя в новом году и с нетерпением будут ждать Деда Мороза.Совместно с общественным советом при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Полицейский Дед Мороз провел мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения и перевозки детей, а также законопослушного поведения на дорогах.Обращаясь к водителям транспортных средств, участники акции напомнили о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения и об основных правилах безопасного вождения на зимней дороге. Также Дед Мороз провел беседу на тему «Как не стать жертвой мошенников».