Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции представят к концу этого года. Политолог Андрей Казакевич уверен: глава республики планирует до последнего затягивать проведение реформы.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции представят к концу этого года. Политолог Андрей Казакевич уверен: глава республики планирует до последнего затягивать проведение реформы.Эксперт рассказал, что во время встречи с российским президентом Александр Лукашенко пообещал провести реформу белорусской Конституции и референдум до конца 2021 года – не позже. Теперь же глава республики хочет прощупать позицию соседей, посмотреть, как Москва отреагирует на затяжку процесса.По мнению Казакевича, у белорусского лидера нет никакого внятного плана. Он не знает, как проводить реформу, и вообще не хочет кардинальных перемен. "Есть желание "перевернуть страницу" и продолжать работать как это было прежде, до выборов президента", – цитирует политолога UDF.by.Через месяц в стране пройдет Всебелорусское народное собрание. Власти заявили, что делегаты будут говорить о новой политической модели, конституционных поправках, начале референдума. Но, скорее всего, собрание будет формальным, и никаких решений принято не будет.На прошлой неделе дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде. Политик отметил, что Конституция нуждается в серьезных изменениях. В частности, там появятся поправки о перераспределении полномочий и партийном строительстве.