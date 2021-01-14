Из-за ночного снегопада улицы города практически парализовало. Только за одно утро во Владимире из-за наледи и снега на дорогах произошло с десяток мелких аварий. Основные магистрали города

Из-за ночного снегопада улицы города практически парализовало. Только за одно утро во Владимире из-за наледи и снега на дорогах произошло с десяток мелких аварий. Основные магистрали города встали в крупных заторах. Между теми, мэрия сообщает, что бороться со снегом коммунальщики начали ещё ночью. В мэрии сообщили, что уже с началом снегопада город убирали больше 40-ка