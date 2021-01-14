Начните день с нами!

Начните день с нами!- Первые итоги года.Из-за чего резко сократилось ежедневное тестирование на коронавирус? Первая в этом году пресс-конференция по пандемии.- Преодоление.Несчастный случай, который перевернул жизнь и добавил ей красок. О том, что изменилось в жизни Ольги Дейкиной, которая потеряла руку.- Туристический рекорд.И 33 регион бьёт туристические рекорды. Какие объекты привлекли гостей и жителей области в новогодние праздники?