Сегодня Владимир замело снегом и, как итог - череда аварий.

Сегодня Владимир замело снегом и, как итог - череда аварий. Многокилометровая пробка образовалась на Нижней Дуброве, по словам очевидцев, от торгового центра Орбита до Верхней Дубровы. К аварии на Студёной горе, где столкнулись сначала Порше и Шкода, добавились новые участники ДТП. Из-за заметённых снегом дорог, две машины столкнулись возле переезда у Химзавода. На Пекинке без транспортного происшествия тоже не обошлось. Пробка растянулась от Содышки до улицы Куйбышева.При этом нужно отметить, что уборка снега во Владимире велась ночью и продолжается до сих пор, но стихия оказалась сильнее.Если вы заметили, что где-то не была расчищена улица, все замечанияпринимаются по мобильному круглосуточному телефону8-960-721-49-49Жалобы на уборку снега управляющими компаниями можно сообщить на "горячую линию"53-26-30управления ЖКХ с 8.30 до 17 часов в рабочие дни.